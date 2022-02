Despre sfatul ambasadorului rus la Sofia – cu ce să nu se joace Bulgaria &"Acesta nu este un joc al Bulgariei, nu aveți deloc nevoie de așa ceva&". Aceste cuvinte ale ambasadorului Federației Ruse la Sofia, Eleonora Mitrofanova, pe postul bulgar de televiziune Nova, sintetizeaza pe scurt mesajul principal al Moscovei catre guvernanții de la Sofia în criza legata de Ucraina, scrie Dnevnik, citat de Rador.

Restul a fost spus de multe ori, inclusiv accentul pus pe &"istoria comuna&" (partea convenabila pentru Rusia din aceasta) și &"diplomația populara&" în relațiile bilaterale, ca contrabalansare a acțiunilor guvernelor din Bulgaria, care, într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

