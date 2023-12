Despre pace și bunăvoire Nici nu s-au terminat bine zilele de “Craciun” (sic!), sarmalele sunt inca aburinde prin oala și sticlele inca desfacute, ca au reizbucnit polemici dogmatico-filosofice pe chestiuni religioase, confesionale. Intru și eu in subiect și vad daca va pot șoca… TOȚI AU DREPTATE!Dar mai ales noi, cei care nu vrem sa suflam in cenușa dihoniei și sa riscam sa reaprindem valvatai periculoase. Spune unul ca sfinții Palama și Maxim Marturiaitorul erau “neoplatonicieni”… ok, și? Atunci și apostolul și evanghelistul Ioan a fost. Dar mai ales Iisus a fost Cuvantul și Intelectul chiar și pentru Platon. Sau Socrate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

