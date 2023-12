Despre o înșelăciune criminală. Despre niște răspunsuri necesare. Despre răspunderi și responsabilități Anunțul pe care l-am facut public, acum cateva zile, despre mult prea grabita plecare la Domnul a fratelui meu, Florin Mircea, a adus un val de mesaje de condoleanțe – pentru care va mulțumesc din suflet! Dar a adus și multe, foarte multe mesaje despre situații similare in care oameni tineri și foarte tineri au plecat și ei prematur, ca urmare fie a unor cancere galopante (cele mai multe la plamani), fie a unor boli cardiace sau avc-uri. „Coincidența” face ca mai toate aceste cazuri sa fi survenit la persoane tinere sau in puterea varstei… persoane vaccinate! Știu… unii vor spune ca am o „obsesie”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

