(Des)pre limba lui Cioran (VIII)

- S-a hotarat. La examenul național de Bacalaureat 2021, se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, avand in vedere „organizarea examenului de bacalaureat in condiții excepționale”. Este vorba de așa-zisele probe orale, respectiv de comunicare in limba romana/…

- Vocea si privirea – strajerii nostri Ceva ramane totusi: „Totul se duce pe apa sambetei la oameni, afara de privire si de glas: fara ele, n-am mai putea recunoaste pe nimeni dupa treizeci de ani”. Sau numai vocea: „Cu anii, totul se schimba la o fiinta, numai glasul nu. Doar el asigura identitatea unui…

- Terapie prin morfosintaxa Gramatica, expresie a raportului dintre gandire si forma ei, deconecteaza. Noteaza in trei reprize: „Am remarcat ce usurare este pentru mine sa am o carte de gramatica in clipele de melancolie” (1965); „Nimic nu ne ajuta mai mult sa invingem melancolia decat o carte de gramatica.…

- Riscurile… adjectivitei Pare o operatie simpla sa asociezi unui substantiv o insusire, mai ales cand descrierea (unul dintre tiparele textuale, ca sa ma exprim in limbajul didactic actual) cere cat mai multe combinatii de acest fel (boala s-ar numi adjectivita). Si totusi, „niciun adjectiv nu se potriveste…

- Carte existentiala „Viata e ca un text la care ai muncit enorm, pe care ai vrea sa-l imbunatatesti fara sa poti, pentru ca esti satul de el pana-n gat: nu mai poti adauga nici o virgula. Stii ca este imperfect si incomplet, dar degeaba, nu mai gasesti nimic ca sa-l ameliorezi”. Cine sa (ne) […] Articolul…

- Exercitiu de admiratie Insemneaza filozoful-scriitor in 1960, la Paris: „Extraordinara limba romana! De cate ori revin la ea (sau mai curand visez s-o fac, pentru ca, vai, am incetat s-o folosesc), am sentimentul ca, rupandu-ma de ea, am comis o tradare criminala. Capacitatea ei de-a conferi oricarui…

- S-a terminat și Simularea Evaluarii Naționale, pe care elevii de clasa a VIII-a au susținut-o incepand de luni, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, și au continuat-o marți, cu proba scrisa la Matematica. Miercuri a fost organizata simularea la proba de Limba și literatura materna, pentru…

- Intre manifestarile importante ale anului 2021, la nivel internațional, aniversarea a 200 de ani de la nașterea lui Fiodor Mihailovici Dostoievski cunoaște un interes special. Intrat in conștiința cititorilor prin „Insemnari din subterana”, „Crima și pedeapsa”, „Idiotul”, „Demonii”, „Frații Karamazov”,…