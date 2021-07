Despre cele mai vechi descoperiri monetare medievale din Zalău (sec. XII-XIII) Emanoil Pripon Cele mai vechi descoperiri monetare medievale de pe teritoriul municipiului Zalau se dateaza in secolele XII-XIII și sunt reprezentate de monedele din argint cunoscute sub denumirea de pfennigi de tip Friesach. Orașul medieval Friesach, situat in sudul Austriei, a fost un important centru economic, situat pe ruta comerciala Viena-Veneția, care printre alte privilegii, deținea și dreptul de a emite moneda proprie. Monedele emise aici timp de doua secole și jumatate s-au bucurat de o larga apreciere in Europa centrala, fiind considerate, „valuta forte” a epocii. In anul 1979… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Facebook a fost condamnata de justitia austriaca pentru faptul ca a informat doar partial un utilizator al sau cu privire la datele colectate fara stiinta lui, a anuntat o organizație non-guvernamentala austriaca pentru Drepturi Digitale intr-un comunicat, informeaza miercuri AFP.…

- Situat in centrul tarii, Brasovul le ofera turistilor imagini spectaculoase de pe Tampa sau de pe dealurile inalte din imprejurimi. Nici macar nu este nevoie sa mergi in Poiana Brasov pentru a fi in mijlocul naturii, istoriei si arhitecturii

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a comentat, joi, decizia Austriei de a impune carantina chiar și persoanelor vaccinate, daca a trecut mai mult de 9 luni de la vaccinare. Intrebat daca se puna problema unei a treia doze, el a spus: „Nu, in momentul de fata nu este o pozitie…

- La 16 aprilie 1945, Armata Roșie a inceput operațiunea strategica pe direcția Berlin. Ofensiva s-a derulat pe tot frontul. La 25 aprilie, unitați ale Frontului 1 Ucraiean și ale Frontului 1 Belarus au inchis linia de incercuire din jurul capitalei celui de-al Treilea Reich. Orașul aparat de naziști…

- "Din pacate, aceste constatari reflecta esecul de a face o comunicare convingatoare si clara cu privire la eficacitatea si siguranta vaccinurilor", a spus Daphne Ahrendt, director pentru cercetare al Eurofound, potrivit HotNews.ro . Astfel, potrivit studiului, bulgarii sunt cei mai rezervati fata de…

- Povestile de viata ale unor cetateni din tari ale Uniunii Europene, ce locuiesc, in prezent, in Salaj si muncesc in cadrul unei multinationale din Zalau au constituit subiectul principal al mesei rotunde “Europa din Salaj”, organizata vineri, de Institutia Prefectului si Consiliul Judetean, pentru a…

- Leo Messi (34 de ani) mai are doua luni din contractul cu Barcelona, iar viitorul sau este incert. Atacantul argentinian, dorit de Manchester City și PSG, pare ca și-a facut planul pentru momentul in care va decide sa plece din Europa. In martie, Cadena Ser a dezvaluit o declarație a tatalui lui Messi,…

- Un drum roman, vechi de aproape 2000 ani, conservat aproape in intregime, a fost descoperit pe tronsonul 3 din Autostrada Transilvania, insa descoperirea arheologica nu va opri lucrarile. Descoperirea a fost facuta de arheologi in zona localitatii Sutoru, din judetul Salaj, potrivit Zalau24.ro, portiunea…