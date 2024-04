Stiri pe aceeasi tema

- Haber, un tanar din Istanbul, a susținut ca a aflat despre infidelitațile soției de la papagalii sai, care repetau constant propoziția: „Soțul meu nu este acasa, vino!”. Barbatul a sosit la procesul de divorț cu cele doua pasari, relateaza publicația turca Yenicag Gazetesi.Parțile implicate in dosar,…

- Orașul cu cel mai de coșmar trafic din Europa este Dublin. Șoferii din capitala Irlandei petrec, in medie, 68 de ore pe an blocați in trafic, irosind 164 de euro pe combustibil și producand 223 kg de CO2 suplimentar.Apoi, pe locul 2 se afla Bucureștiul. Șoferii care circula prin capitala Romaniei pierd…

- Orașul cu cel mai de coșmar trafic din Europa este Dublin. Șoferii din capitala Irlandei petrec, in medie, 68 de ore pe an blocați in trafic, irosind 164 de euro pe combustibil și producand 223 kg de CO2 suplimentar.Apoi, pe locul 2 se afla Bucureștiul. Șoferii care circula prin capitala Romaniei pierd…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 220 mp, situat in orasul Navodari, strada D9 fn, lot 1, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 1285,68 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- In discursul sau anual catre națiune, liderul de la Kremlin a transmis și o serie de mesaje alarmante catre Occident. Detalii cutremuratoare au aparut in spațiul public despre planul pe care Putin l-ar avea pentru a destabiliza Europa, dupa amenintarea cu atacuri nucleare. Regimul de la Moscova ar acționa…

- Au fost foarte multe critici la adresa lui Carlson, mulți au spus ca a fost prea prietenos cu Putin, ca i-a adresat intrebari mult prea ușoare, niciuna despre presupusele crime de razboi din Ucraina, alții, precum Cozmin Gușa, și-ar fi dorit ca acesta sa fi intrebat despre crimele americanilor din Ucraina,…

- Biserica Chora, din Istanbul, care a fost construita inițial in secolul al IV-lea, și adapostește mozaicuri și fresce bizantine valoroase, a funcționat ca muzeu timp de 79 de ani, scrie publicația greaca Ekathimerini.Autoritațile din Turcia se pregatesc sa transforme in moschee un alt important monument…

- Un oraș din Croația a scos la vanzare case la prețuri extrem de mici. Peisajele sunt ca in povești, insa potențialii cumparatori trebuie sa respecte anumite condiții! Iata care sunt acestea și cum va puteți cumpara o locuința cu mai puțin de 1 euro! Orașul din Europa unde casele se vand cu prețuri de…