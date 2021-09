Despre apucăturile fine ale lui Peni Hill de Bahlui: poveste adevărată Probabil stiti deja ca zilele acestea a fost o mica festivitate la Iasi, legata de deschiderea unei linii de productie in targ in urma unei investitii de cateva zeci de milioane de euro, undeva cum mergi spre Tomesti pe mana dreapta. Iar acolo, cum e si normal, au fost invitati si reprezentanti ai autoritatilor locale. Ei bine, aflam ca la acel eveniment, unul fara indoiala important pentru urbe si mediul de afaceri, festivitatea a trebuit sa fie amanata si intarziata aproape o ora pentru ca unul din invitatii de baza, Peni Hill de Bahlui, tot intarzia sa apara, desi restul oficialitatilor erau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Psihanaliza și Film revine la Iași, in perioada 10-12 septembrie 2021 Ediția a II-a: Despre neuitare inainte, in timpul și dupa Pandemie O noua ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliza și Film „Ecranul și Divanul” va avea loc in perioada 10-12 septembrie 2021, la…

- Nu stim altii cum sunt, dar noi, cand vedem cum taman partidul care da peste tot cu basca de batatura si jura ca va digitaliza nu numai Iasul (unde au lansat licitatia de informatizare dar au si scos-o, ca avea greseli gogonate), dar si tata Romania, de la capitala la Horodistea in nord, dar ei nu-s…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, marti, ca simte o presiune impotriva sa, dar va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie, relateaza Agerpres. Intrebat la RFI Romania daca simte ca exista o ofensiva impotriva sa, in contextul desfiintarii Sectiei…

- Intr-o perioada in care se discuta o posibila remaniere a unor miniștri, Klaus Iohannis sa un prim semnal referitor la o posibila plecare din Guvern. Președintele il critica direct pe Stelian Ion, ministrul Justiției, caruia ii reproșeaza eșecul discuțiilor referitoare la desființarea SIIJ, dar și…

- Monitorizarea calitatii aerului de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi in luna iunie 2021 a scos in evidenta depasiri ale valorii limita zilnice (50µg/m3) la indicatorul PM10. Depasirile, validate prin metoda gravimetrica de referinta, au fost inregistrate in perioada 23 – 25 iunie 2021…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, rector al Universitații din Iași, a vorbit, joi seara, despre ce vrea sa știe Comisia de la Veneția despre modul in care Avocatul Poporului a fost demis. Toader l-a taxat și pe actualul ministru al Justiției, Stelian Ion. ”Comisia de la Veneția a…