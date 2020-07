Stiri pe aceeasi tema

- Vin la ședințele Consiliului municipal fara a purta masca, se imbulzesc la microfoane și nu pastreaza distanța sociala. Este vorba despre mai mulți aleși locali și reprezentați ai Primariei, dar și ai unor subdiviziuni și intreprinderi din subordinea instituției publice, care au demonstrat, astazi,…

- Sapte farmacii, noua frizerii, un cabinet stomatologic și cinci unitați de comerț cu ridicata sau amanuntul au fost inchise pentru ca nu au respectat masurile de protectie impotriva raspandirii COVID-19.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Masurile decise de Consiliul Național pentru Situații de Urgența sunt cuprinse in Hotararea de Guvern nr. 26 din 28 mai 2020. HOTARARE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare…

- In cazul in care aveti probleme cu plata chiriei, trebuie sa stiti ca guvernul britanic a instituit masuri de protectie pentru chiriasi impotriva evacuarii. Prin urmare, din data de 26 martie, in majoritatea cazurilor aveti dreptul la un preaviz de cel putin 3 luni pentru a parasi locuinta, iar in…

- Bayern Munchen vinde masti de protectie impotriva noului coronavirus, care au imprimate insemnele clubului. Banii stransi din vanzarea mastilor vor ajunge la fundatia We Kick Corona.Clubul Bayern Munchen a gasit o modalitate inedita de a se implica in lupta impotriva pandemiei de coronavirus,…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu a reamintit romanilor care doresc sa revina in țara ca vor intra in carantina pentru 14 zile și nu vor putea petrece sarbatorile cu cei dragi și a facut un apel la aceștia sa ramana acolo unde sunt.

- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu a declarat, vineri, ca masurile pentru cei care vor veni in tara de Pasti s-ar putea inaspri, astfel ca a facut apel la cetatenii romani care locuiesc in strainatate sa nu vina in Romania, anunța news.ro.Potrivit lui Despescu, in ultimele trei zile,…