- In timp ce lumea intreaga il plange pe Diego Maradona presa din Anglia nu a uitat golul inscris cu mana in poarta lui Peter Shillton la CM din 1986. Prima pagina a Daily Star este plina de ironii la adresa lui Maradona in timp ce sicriul cu „El pibe d'oro” este depus la palatul prezidențial din Buenos…

- CHIȘINAU, 26 nov - Sputnik. Vedeta de fotbal Diego Maradona, care a murit pe 25 noiembrie 2020 la varsta de 60 de ani, a spus „ma simt rau” inainte de a ceda cateva momente mai tarziu, relateaza postul de televiziune argentinian TN, citat de Sputnik France. Legenda sportului a luat pranzul…

- Diego Maradona a murit. Legenda naționalei Argentinei a fost omagiat și pe stadioanele marilor echipe din țara natala. Oficialii lui Boca Juniors și River Plate au fost cei care au venit cu inițiativa. Maradona, aflat in locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator. Nocturnele stadioanele…

- Potrivit raportului preliminar al autopsiei, Diego Maradona a murit din cauza unei insuficiențe cardiace acute. Legenda fotbalului a murit la varsta de 60 de ani, miercuri, la ora locala 12:00, iar autopsia a fost facuta la morga din San Fernando, langa Buenos Aires, scrie digi24.ro .

- Legenda fotbalului mondial, argentinianul Diego Maradona a murit la 60 de ani din cauza unei insuficiențe cardiace acute, au anunțat experții care au efectuat autopsia, intr-un raport preliminar, noteaza Ole.Autopsia lui Maradona a fost efectuata la morga din San Fernando, localitate de langa Buenos…

- Diego Maradona a murit în aceasta dupa-amiaza, conform presei din Argentina. Superstarul fotbalului mondial s-a stins din viața în urma unui stop cardiac. Fostul mare fotbalist a fost operat pe creier în aceasta luna, dar medicii au dat asigurari…

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona nu sufera de nicio complicatie neurologica si se recupereaza rapid dupa operatia pe creier, a declarat medicul fostului fotbalist, potrivit lefigaro.fr, potrivit news.ro."Tocmai l-am vazut, e treaz, cu o dispozitie foarte buna. Vindecarea ne uimeste,…

- ''O persoana care a avut contact direct cu el prezinta simptome de Covid, deci, in contextul faptului ca Diego este un pacient cu risc, i-am prescris izolarea'', a declarat Leopoldo Luque, medicul lui Maradona, intr-un clip video difuzat de echipa sa de presa. Pentru moment, el nu prezinta…