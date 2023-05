Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8 lei un metru cub. Este pretul pe care locuitorii din Galati si Braila trebuie sa il plateasca pentru apa potabila, desi ambele orase se afla pe malul Dunarii. Este cel mai mare pret din tara, aproape dublu fata de cel din orase precum Arad, Giurgiu sau Alba Iulia.

- Cel mai bun aer din Romania este in orașul Galați, potrivit unei statistici realizate de Agenția Europeana a Mediului. Orașul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european. Cluj-Napoca este pe locul 291, iar Capitala pe locul 340.Potrivit Agenției Europene a Mediului, orașele sunt…

- Ucraina și-a asumat sa inceteze orice tip de dragaj pe canalul Bistroe al Dunarii, potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Romania, dupa intalnirea cu delegația guvernamentala de la București și cea a Comisiei Europene care a avut loc la Ismail. AFDJ Galați ar urma sa inceapa masuratorile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca trei nave ale Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe. Navele sunt dotate cu echipamente pentru masurarea adancimii canalelor navigabile. „Noi suntem pregatiti! Trei…