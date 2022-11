Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, inculpat de DNA pentru ca a trucat un concurs de angajare in instituția pe care o conducea, a fost reales in functia de vicepresedinte al PSD Olt, a transmis deputatul pe Facebook, miercuri, 23 noiembrie.„Realegerea mea in functia de vicepresedinte al…

- Chiar daca are un dosar in care este inculpat de DNA, Adrian Chesnoiu a fost reales in funcția de vicepreședinte al organizației PSD Olt. Citește și: Fost director de penitenciar, reținut pentru ca a agresat și a șantajat o angajata ”Realegerea mea in functia de vicepresedinte al PSD Olt ma onoreaza…

- ”Realegerea mea in functia de vicepresedinte al PSD Olt ma onoreaza si ma bucura deopotriva, oferindu-mi sansa sa fiu parte in proiectul de dezvoltare a comunitatii noastre. Continuam sa ducem mai departe initiativele bune incepute in Olt si ne pastram unitatea prin dragostea pentru judetul nostru si…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, fondatorul gruparii de mercenari Wagner, recunoaște ca a intervenit și va „continua sa intervina” in alegerile din SUA. Aceste afirmatii au fost postate in preziua alegerilor americane de la jumatatea mandatului, drept raspuns la o solicitare din partea unui site de…

- Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, nu exclude ca ar putea candida la alegerile pentru funcția de bașcan al Gagauziei, a declarat el in cadrul unei emisiunii de la TV8 , transmite Știri.md . „Nu exclud ca s-ar putea intampla, dar pana acum nu pot da un raspuns clar”, a declarat Ceban. Pentru prima data,…

- Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu este audiat din nou la sediul DNA. Potrivit unor surse, fostul ministru a trecut de la calitate de suspect la inculpat in cadrul dosarului de abuz in serviciu pentru trucarea unor concursuri de angajare. Potrivit unor surse, Adrian Chesnoiu a devenit oficial…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi seara, ca a acceptat demisia lui Sorin Cimpeanu din functia de ministru al Educatiei. “Am acceptat astazi demisia domnului Sorin Cimpeanu din functia de ministru al Educatiei. Ii multumesc pentru colaborarea de pana acum si pentru proiectele demarate in beneficiul…

- Donald Trump si-a exprimat joi "sprijinul cel mai complet" pentru campania de realegere a presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, "un tip formidabil", potrivit cuvintelor fostului presedinte american, informeaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…