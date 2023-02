Desfigurată de operațiile estetice, Madonna a șocat la gala Grammy 2023 Apariția Madonnei la gala Grammy 2023 a fost una șocanta pentru public și fani, avand in vedere ca diva este de nerecunoscut. Pe rețelele de socializare au aparut mii de postari legate de chipul cantareței de 64 de ani, care este de-a dreptul desfigurata de operațiile estetice. „Madonna este? Nu se poate, nu este ea!”, a aparut pe rețelele de socializare cand Madonna și-a facut apariția la gala Grammy 2023, care a avut loc aseara. Madonna este un fan al filtrelor de Instagram și este celebra pentru felul exagerat in care iși editeaza fotografiile postate pe rețelele de socializare. Probabil ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

