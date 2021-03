Desenul lui Banksy de pe zidul închisorii Reading a fost vandalizat iar numele rivalului său Robbo a apărut pe faţadă Muralul lui Banksy de pe fatada închisorii din Reading a fost vandalizat cu vopsea rosie si numele &"Team Robbo&" a aparut pe zid, relateaza News.ro citând BBC.



Desenul, imaginea unui prizonier care evadeaza - asemanator scriitorului Oscar Wilde -, a aparut la 1 martie.



Personajul coboara pe perete cu ajutorul unor cearsafuri legate de o masina de scris. Acum a fost acoperit si cuvintele &"Team Robbo&" apar mai jos.



Robbo a fost un artist stradal care a murit în 2014. A fost mult timp rivalul lui Banksy.



Rivalitatea a început în 2009,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

