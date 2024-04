Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii bistrițeni au gasit asupra unui barbat de 25 de ani, 40 de plicuri in care se aflau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, transmite IJJ Bistrița-Nasaud. Aflați intr-o acțiune de patrulare, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au observat in cursul nopții de joi…

- Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare fișele de inscriere la liceu și in invațamantul profesional și dual 2024. The post MINISTERUL EDUCAȚIEI Fișa de inscriere la liceu 2024, trimisa de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare first appeared on Informatia Zilei .

- In aceasta dimineața echipajele pompierilor militari din Sighetu Marmației intervin pentru salvarea unei persoane suprinse de prabușirea unei scari din beton la Ocna Șugatag. The post FOTO: Persoana prinsa sub o scara din beton prabușita la Ocna Șugatag first appeared on Informatia Zilei .

- Elev de liceu din Alba, condamnat pentru trafic de droguri: Peste 650 de pastile de Xananx confiscate. Pedeapsa primita Un elev de liceu din Alba a fost recent condamnat pentru trafic de droguri. Decizia a venit in urma unui acord de recunoaștere a vinovației, acord admis in data de 2 februarie 2024.…