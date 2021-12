Descoperirea unui cultivator de crustacee alungă hoții de stridii Cand hoții au furat trei tone de stridii de la cultivatorul francez de crustacee Christophe Guinot, acesta a venit cu o soluție: sa puna note secrete in interiorul cochiliilor de stridii pentru a ajuta poliția sa-i gaseasca pe hoți. Crescatorul francez de crustacee Christophe Guinot are un mesaj pentru cei care doresc sa-i fure stridiile – și il pune chiar in interiorul cochiliei. „A avut un efect disuasiv. Cred ca in ultimii cinci pana la șase ani, nu au existat noi furturi de stridii și nicio plangere depusa”. Deși nu sunt la fel de valoroase precum perlele, stridiile sunt o marfa de ultima… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

