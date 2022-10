Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea ambițioasa propusa de oamenii de știința de la Universitatea Yale presupune utilizarea unei flote de 125 de avioane de realimentare in aer care ar urma sa elibereze un nor de particule microscopice de dioxid de sulf la o altitudine de 13.000 de metri, umbrind parțial cei doi poli ai Pamantului,…

- Doi ofițeri de poliție au fost injunghiați, vineri, in apropiere de Leicester Square, in centrul Londrei. Poliția metropolitana a declarat ca in timpul incidentului a fost folosit un pistol cu electroșocuri. Un barbat a fost arestat sub suspiciunea de vatamare corporala grava și de agresiune asupra…

- O femeie a fost arestata in Coreea de Sud dupa ce cadavrele unor copii au fost gasite intr-un depozit din Noua Zeelanda. Acestea se aflau in valize de aproximativ patru ani, au stabilit anchetatorii. Trupurile au fost gasite dupa ce o familie a cumparat valizele la o licitație, potrivit Sky News.…

Un reactor de la centrala nucleara Zaporojia a fost reconectat vineri la rețeaua electrica din Ucraina, potrivit Sky News, scrie Mediafax.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat joi un decret ce prevede cresterea efectivelor armatei ruse cu 137.000 de soldati, transmite agentia EFE. Efectivele armatei ruse vor ajunge astfel la 1.150.628 de militari, conform acestui decret, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023. Liderul de la Kremlin…

- Oamenii de știința de la Universitatea Curtin din Perth, care au publicat un studiu in revista Terra Nova pe 17 iunie 2022, au facut o descoperire extraordinara sub Australia de Vest. O structura colosala, mai mare decat marimea Irlandei, de scoarța veche de 4 miliarde de ani se ascunde sub continentul…

Unii dintre cei mai bogați oameni din lume finanțeaza o vanatoare masiva de comori, cu elicoptere și emițatoare, pe coasta de vest a Groenlandei, scrie BBC.

Un britanic a fost gasit mort in Creta dupa ce a stat nemișcat pe un șezlong timp de ore intregi, potrivit Sky News.