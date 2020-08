Stiri pe aceeasi tema

- Decesul lui Constantin Dinescu a lansat multe semne de intrebare, mai ales ca se cunoștea foarte bine in ce fel traia milionarul, ținand-o din petrecere in petrecere. La fel și-a trait și ultimele clipe din viața, dupa cum au descoperit anchetaorii din Constanța, in urma unor cercetari preliminare.

- Poliția Romana vine cu precizari in cazul milionarului roman Constantin Dinescu, supranumit "Baronul Luxului", care a murit sambata și despre care s-a spus ca ar fi fost otravit de iubita ucraineanca.Potrivit informațiilor de pana acum, Dinescu ar fi decedat in urma unor afecțiuni cardiace,…

- Moartea interlopului Emi Pian (Florin Mototolea) a scos la iveala detalii incredibile despre clanul Duduianu și despre fostul lider al acestuia, care a fost ucis in urma unui scandal izbucnit intre grupari rivale. Medicii legiști au facut o descoperire uluitoare in sangele lui Emi Pian.

- O femeie de 74 de ani, de origine armeana, a fost oprita pe aeroportul din Munchen dupa ce in bagajele ei au fost descoperite ramașițe umane. Anunțul a fost facut de poliția federala din Germania, scrie Deutsche Welle, citeaza digi24.ro.

- Criminalul din Mehedinți care a incendiat o tanara a incercat sa se sinucida si s-a spanzurat in arestul IPJ Mehedinți. El a fost salvat in ultimul moment și dus la spital "Un barbat pe numele caruia exista un mandat de arestare preventiva si care era in arest la IPJ Mehedinti a incercat sa…

- Descoperire macabra in raionul Basarabeasca. Corpul neinsuflețit al unei femei, in varsta de 64 de ani, a fost gasit pe teritoriul rețelelor locale de energie din satul Abaclia, informeaza gagauzinfo.md.

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in rem Sursa articolului: Descoperire șocanta in Complexul Studențesc din Timișoara. Nepoata președintelui Ugandei, gasita MOARTA Credit autor: Realitatea De Mures. Source