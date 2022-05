Descoperire șocantă în Harghita. Soţ şi soţie, găsiţi împuşcaţi în casă Un barbat si sotia sa au fost gasiti morti, in propria locuinta. Politistii si procurorii au gasit si un pistol langa una dintre victime. Șocanta descoperire a fost facuta, duminica, intr-o locuința din localitatea Sarmaș, județul Harghita. Cei doi soți, in varsta de 61, respectiv 58 de ani, erau morți, iar langa trupurile neinsuflețite a […] The post Descoperire șocanta in Harghita. Sot si sotie, gasiti impuscati in casa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Doi soți din localitatea Sarmaș din Harghita au fost gasiți impușcați in propria casa. Polițiștii iau an calul ca prima ipoteza o crima, urmata de o sinucidere.Potrivit anchetatorilor, barbatul impușcat avea 64 de ani, iar soția lui era cu trei ani mai tanara. Cuplul avea impreuna doi copii. Langa trupurile…

