- Rafael Nadal (37 de ani) va face parte din echipa Europei pentru Laver Cup, ce va avea loc la Berlin in perioada 20-22 septembrie. Roger Federer și-a organizat retragerea in 2022 la aceasta competiție. Rafael Nadal va juca in aceasta saptamana la Madrid, al treilea sau turneu al sezonului. Pana a intra…

- Retragerea lui Rafael Nadal de la Mastersul de la Monte Carlo pune sub semnul intrebarii participarea acestuia la Roland Garros. Novak Djokovic a declarat ca inca spera la un ultim capitol din rivalitatea lor istorica. „Ar fi grozav sa avem o alta mare in

- Clubul „3,14” este o poveste frumoasa cu și despre adolescenții hasdeeni, o poveste care a inflorit cu fiecare primavara adaugata, anul acesta fiind cea de-a 12-a in care lumea intreaga a serbat, pe 14 martie, Ziua Internaționala a Numarului Pi, iar ei au sarbatorit cu cea de-a 12-a „pie” aniversara.…

- Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul, s-a intalnit cu liderul de la Kremlin in orașul Soci din Rusia, unde a avut loc Festivalul Mondial al Tineretului. Evghenia Guțul, care este apropiata oligarhului fugar Ilan Șor, afirma ca l-a anunțat pe Putin despre presupusele presiuni ale Chișinaului.

- Razie la Flamanzi. Șoferi lasați fara permis, dupa ce au fost prinși circuland cu viteza Goana dupa marțișoare a lasat 6 șoferi fara permis, in mai puțin de jumatate de ora Pe raza intregului județ polițiștii acționeaza pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, fiind folosite autospecialele…

- Andy Roddick (41 de ani), fostul numar 1 ATP, a facut o analiza a impactului pe care Novak Djokovic l-a avut in circuit. De asemenea, americanul a facut o comparație intre sarb și cei doi mari rivali ai sai: Roger Federer și Rafael Nadal. Andy Roddick: „Este Yoko Ono din tenis” Americanul susține ca…

- Platforma de streaming Prime Video, detinuta de Amazon, a anuntat luni, intr-un comunicat, ca va difuza in curand un documentar despre ultimele 12 zile din cariera legendarului tenisman elvetian Roger Federer, informeaza presa franceza, potrivit Agerpres. Roger Federer s-a retras cu lacrimi in ochi,…

- Dezbatere pe tema prevenirii consumului de droguri, la Targoviște, in organizarea deputatului USR de Dambovița, Daniel Blaga! Potrivit Agenției Naționale Antidrog, „perspectiva asupra problematicii consumului de droguri in randul sub-populațiilor ascunse este un fenomen care a luat amploare in ultimii…