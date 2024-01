Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra, joi dimineața, intr-o locuința din Caraș-Severin. O mama și fiul ei au fost gasiți decedați in casa. Vecinii au fost cei care au dat alerta, scrie Express de Banat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Cei doi au fost gasiți morți in casa, in orasul Bocsa din judetul Caras-Severin. Cadavrele au fost preluate de Medicina Legala pentru necropsie.„Astazi, la ora 09.48, politisti de la Politia Orasului Bocsa au fost sesizati de catre o femeie despre faptul ca i-a gasit pe doi vecini decedati in locuinta…

- BOCȘA – Femeia, in varsta de 90 de ani, era bolnava la pat, și locuia impreuna cu fiul sau, de 66 de ani. Cei doi au fost gasiți azi dimineața, de o vecina care a anunțat Poliția la ora 9.48! „Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane care…

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane,…

- Descoperire macabra in Maraști! Un barbat a fost gasit mort in locuința sa de pe strada Molnar Piuariu din municipiul Cluj-Napoca.Din primele date, un clujean a sunat la 112 pentru ca nu și-a mai vazut vecinul de cateva zile. Cei doi locuiau in apartamente invecinate și vorbeau pe balconul care era…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte, cu semne de violenta pe corp, intr-o locuinta din localitatea brasoveana Hoghiz. Cadavrul mamei a fost descoperit in curtea casei, iar cel al fiicei, care avea 25 de ani, a fost gasit in casa, scrie News.ro. Anchetatorii au mai multe ipoteze, insa pana…

- Caz șocant in Odorheiu Secuiesc, județul Harghita! Trei persoane au fost gasite moarte intr-o casa. In locuința au mai fost descoperite și cadavrele a cinci caini. Iata care este prima ipoteza a anchetatorilor, dar și ce au transmis despre acest caz cu adevarat tulburator!