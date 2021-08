Descoperire senzațională în Prahova. Obiectul vechi de 2.000 de ani se afla într-o pădure VIDEO Un cautator roman de comori a facut o descoperire senzaționala in județul Prahova. A crezut ca nu vede bine cand a realizat peste ce comoara a dat in mijlocul pustietații. Obiectul gasit de barbat este vechi de 2000 de ani! Dateaza din perioada anilor 161 – 180. Ce obiect extrem de important a fost gasit […] The post Descoperire senzaționala in Prahova. Obiectul vechi de 2.000 de ani se afla intr-o padure VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

