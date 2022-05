Descoperire macabră la marginea Bucureștiului: Un bărbat carbonizat a fost găsit într-o mașină arsă Descoperire șocanta in localitatea ilfoveana Magurele, de langa București. Pe un camp a fost gasita o mașina care arsese și in ea s-au gasit un craniu uman și fragmente de oase carbonizate. Din primele verificari, se pare ca ramașițele ar aparține unui barbat. IPJ Ilfov a comunicat ca autoturismul incendiat a fost vazut de o […] The post Descoperire macabra la marginea Bucureștiului: Un barbat carbonizat a fost gasit intr-o mașina arsa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

