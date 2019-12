Descoperire macabră în Moldova, trei cadavre în jurul unei mese Trei cadavre au fost gasite in jurul unei mese, scrie deschide.md. Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Hincești din Moldova. Mai multe echipaje de poliție, dar și medicina legala s-au deplasat la locuința in care au fost gasite cadavrele și au inceput imediat cercetarile. Conform sursei citate, pe masa se aflau mai multe bauturi alcoolice. Mai mult, cadavrele nu pezentau urme de violența. Cel mai probabil, cele trei persoane, o femeie și doi barbați, s-ar fi putut intoxica cu o substanța necunoscuta. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

