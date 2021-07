Descoperire MACABRĂ în centrul Bucureştiului: bărbat mort, într-o cutie de metal! Oamenii legii au avut parte de un soc, sambata dimineata, cand au facut o descoperire macabra in centrul Bucurestiului. Un barbat a fost gasit mort, intr-o cutie de metal, in aceasta dimineata, in zona Patriarhiei. Cine era barbatul mort? Barbatul gasit mort intr-o cutie de metal ar avea aproximativ 50 de ani si este un […] The post Descoperire MACABRA in centrul Bucurestiului: barbat mort, intr-o cutie de metal! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- In aceasta dimineața s-a facut o descoperire șocanta in apropierea Patriarhiei din București. Un barbat a fost gasit mort intr-o cutie de metal. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii și criminaliștii.

- Un barbat a fost gasit mort, sambata dimineața, intr-o cutie din metal, in zona Patriarhiei din Bucuresti. Barbatul gasit mort ar avea aproximativ 50 de ani si este un fost tipograf, potrivit unui martor care il cunoastea. Conform primelor informatii, cadavrul barbatului a fost gasit intr-o cutie de…

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit mort intr-o cutie de metal, sambata dimineața, in centrul capitalei, anunța Romania TV. Anchetatorii sunt la fața locului și incearca sa afle ce s-a intamplat, mai ales ca in zona respectiva sunt multe camere de supraveghere. Trupul…

