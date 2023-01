Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut perchezitii in judetele Braila si Buzau la persoane suspectate ca au introdus in tara, ilegal, arme de vanatoare.De altfel, oamenii legii au gasit la adresele la care au descins zeci de pasari vanate, zeci de kg de carne de vanat si mii de elemente de munitie.Oficial de la IPJ Braila…

- In aceste zile, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au actionat, in baza planului Foc de artificii, pe linia prevenirii si combaterii operațiunilor pirotehnicelor fara drept. In cadrul activitaților, politistii au depistat in flagrant delict in municipiul Buzau, un…

- De curand, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau, impreuna cu politisti de la ordine publica si specialisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, au depistat in flagrant delict trei buzoieni, cu varste cuprinse intre 16 si 42 de ani, care…

- In weekend, in orașul Buzau, polițiștii au depistat mai mulți buzoieni care vindeau ilegal materiale pirotehnice. „Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau, impreuna cu politisti de la ordine publica si specialisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante…

- In aceasta dimineata, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bals, au pus in aplicare o perchezitie domiciliara, in comuna Iancu Jianu, judetul…

- Nr. 63.666 din 06.12.2022 DOSARE PENALE INTOCMITE DE POLITISTI IN URMA UNOR PERCHEZITII Ieri dimineata, 5 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila, sprijiniti de politisti din cadrul Biroului Proximitate, Sectiei 1 Politie Rurala Braila si Biroului Arme, Explozivi si Substante…

- La acest sfarșit de saptamana, polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase au desfasurat activitati pe linia verificarii partidelor de vanatoare ce s-au desfașurat pe raza județului Buzau. In acest context, la o partida de vanatoare organizata in partea de est a judetului,…

