Descoperă Moldova: Parcul oraşului Edineţ Parcul Vasile Alexandri al orasului Edinet a inceput sa-si scrie istoria incepind cu anul 1963. Este situat in raza orasului si reprezinta o compozitie dendrologica − un peisaj. Parcul ocupa o suprafata de 44,5 hectare si reprezinta un intreg complex de plantatii forestiere, atractii si lacuri. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, este un loc unic pentru recreere si activitati cultural-educative Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul uneia dintre calatoriile noastre, devenite deja traditionale, de-a lungul unuia dintre riurile din nordul Moldovei ‒ Ciuhur, ne-am pomenit in satul Stolniceni din raionul Edineț. Chiar la intrarea in sat din virful dealului, sus de valea riului și satului, ne-au atras atentia coroanele falnice…

- Raionului Glodeni - unul dintre cele mai atractive din tara. Raionul Glodeni este adiacent riului Prut, la fel ca raioanele Riscani, Edinet si Briceni, toate se disting prin prezenta pe teritoriile sale a multimii sirurilor de toltre (recife), care traverseaza aceste zone dinspre nord-est spre sud-vest.…

- Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești și reprezentantul primarilor de pe Valea Izei s-a alaturat ECHIPEI UNITE care reprezinta COALIȚIA PENTRU MARAMUREȘ. Reabilitarea DJ 186 pe Valea Izei trece și prin Dragomirești și reprezinta un vis care devine realitate dupa 3️⃣ decenii de așteptari! Impreuna…

- Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești și reprezentantul primarilor de pe Valea Izei s-a alaturat ECHIPEI UNITE care reprezinta COALIȚIA PENTRU MARAMUREȘ. Reabilitarea DJ 186 pe Valea Izei trece și prin Dragomirești și reprezinta un vis care devine realitate dupa 3️⃣ decenii de așteptari! Impreuna…

- Parcul și conacul sint situate la distante egale de cele trei sate ale comunei Hincauti ‒ Cliscauti, Poiana, Hincauti, la 18 km de orașul Edinet si la 224 km departare de Chisinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, сonacul a fost fondat in secolul al XIX-lea si a aparținut stolnicului Gheorghe…

- Monumentul naturii „O Suta de Movile” se intinde pe un teritoriu de aproximativ 1.600 de ha in partea de sud-sud-est a satului Braniste si Avrameni, din raionul Rișcani. Reprezinta un teren deluros, care se asterne de-a lungul vaii Prutului, ocupind 6 terase ale riului. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…

- Reciful de toltre Stinca Mare este cea mai sudica dintre acelea, care se afla in Moldova si se intinde din coltul de nord-est al tarii spre sud-vest pina la coasta Prutului. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, anume in regiunile din preajma Prutului in raioane precum Briceni, Riscani, Edinet si Glodeni…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca nivelul apei in riul Prut a crescut. Exista sau nu ris de inundații. Din cauza ploilor abundente din ultima perioada, nivelul apei in riul Prut a crescut. O creștere semnificativa s-a inregistrat in regiunea satului Criva – orașului Costesti - Stinca. Apa…