Descopera bazele oricarei rutine de ingrijire a pielii Chiar daca in rutina de ingrijire folosiți trei sau mai multe produse, exista un lucru pe care oricine il poate face pentru a-și imbunatați ingrijirea pielii, și anume sa aplice produsele in ordinea corecta. Pentru ca aplicarea produselor de ingrijire a pielii in ordinea corecta ne asigura ca pielea primește toate beneficiile fiecarui produs. In afara de ordinea aplicarii, unii experți cred ca este important sa se ia in considerare și timpul necesar pentru ca pielea sa absoarba toate produsele. Indiferent de problemele tenului trebuie sa incepeți…