- Orice cuplu iși dorește ca ziua nunții sa fie un eveniment unic, care are loc o singura data in viața. Și in toata organizarea meticuloasa a acestei zile memorabile, decorul nunții joaca un rol important in ansamblul general. Marele eveniment este o amintire pe viața, motiv pentru care mirii doresc…

- Nasturii de pe camașile de barbați sunt plasați pe partea dreapta, iar nasturii de pe camașile femeilor sunt plasați pe partea stanga a hainei. dar de unde vine acest obicei de plasare a nasturilor pe parți diferite ale camașii?Camașa cu nasturi dateaza din anii 1200, facand-o una dintre cele mai vechi…

- Feminitatea este o forța subtila și fermecatoare care poate fi subliniata in moduri incredibile prin bijuterii. In acest univers al accesoriilor, exista bijuterii care reușesc sa aduca in prim-plan acea esența feminina și sa puna in valoare fiecare trasatura și fiecare personalitate unica. Intr-o industrie…

- Orice persoana se poate afla la un moment dat in situația de a nu avea suficiente resurse proprii pentru a rezolva o problema financiara urgenta. De aceea, varianta unui credit online poate fi cea mai buna alegere din mai multe puncte de vedere. Indiferent daca iți dorești un imprumut de nevoi personale,…

- Vara este in plina desfașurare și este momentul perfect pentru a te echipa și a incepe sa faci mișcare. Indiferent daca iubești fotbalul, baschetul sau voleiul, PENNY vine in intampinarea ta cu o gama speciala de articole sportive: SuporteRO. Aceasta campanie de loializare nu doar ca iți ofera produse…

- Exista mai multe metode pentru a ține creierul viu. Jocurile de memorie pe care le poți utiliza zilnic ajuta sa-l pastrezi in forma. Ca orice mușchi, daca nu este „lucrat”, acesta iși pierde din capacitate.

- De ce sa alegi un set de terasa?Relaxare in aer liber: Un set terasa iți permite sa te bucuri de aerul proaspat și de soare in timp ce te relaxezi confortabil. Poți citi o carte, te poți relaxa sau poți socializa cu prietenii și familia intr-un cadru placut. Mai mult, daca dispui de o curte, poți adauga…