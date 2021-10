Stiri pe aceeasi tema

- Este PNRR o soluție pentru rezolvarea problemelor pe care le au economia și societatea romaneasca sau poate deveni inca o problema adaugata la cele pe care deja le avem? Evident, suma importanta de euro pe care PNRR o aloca Romaniei poate fi o soluție nu doar pentru multe dintre problemele pe care țara…

- Rapid a pierdut din nou meciul din Liga I disputat pe Național Arena. La mijlocul saptamanii, giuleștenii și Dinamo au caștigat in Cupa, iar Steaua a trecut de FC Brașov in Liga a II-a. Rapid a pierdut meciul de acasa cu FC Voluntari, golul lui Rața din minutul 24 fiind suficient pentru a asigura victoria…

- FCU Craiova s-a calificat in optimile Cupei Romaniei , dupa victoria la limita, de pe „Ilie Oana“, 1-0 cu Petrolul Ploiești. La finalul meciului, antrenorul oltenilor, Adrian Mutu, a concluzionat ca jocul nu putea avea alt deznodamant ținand cont de modul cum s-au derulat lucrurile pe teren. „E importanta…

- ​Mihai Stoica a savurat din plin victoria categorica a FCSB-ului cu Dinamo (6-0), iar la finalul disputei de pe Arena Naționala a surprins prin postarea de pe contul personal de Facebook.VIDEO Liga 1: FCSB, victorie zdrobitoare în fața rivalei Dinamo: 6-0 - Cea mai mare diferența de scor din…

- Antrenorul formatiei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat, la finalul victoriei cu Dinamo, scor 6-0, ca duminica seara s-a scris o pagina frumoasa a derby-ului, inregistrandu-se cea mai mare diferenta de scor. "Victoria este a baietilor, a echipei, noi suntem pe langa ei. Ne bucuram ca s-a scris o pagina…

- In Statele Unite, in Germania și in Regatul Unit continua criticile la adresa incapacitații de a anticipa victoria fulgeratoare a talibanilor și proasta gestionare a evacuarilor din Afganistan. Au inceput deja anchete pentru a se trage invațaminte din acest dezastru. A sosit, spun comentatori, analiști…

- FC Petrolul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), pe Viitorul Targu Jiu, intr-un meci din cadrul etapei a IV-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro. Au marcat: Vajushi '57, Ticu '64, Mario Bratu '84. Dupa acest rezultat, Petrolul ocupa locul 4, cu noua puncte, la egalitate…

- Cornel Dinu (73 de ani), legenda celor de la Dinamo, a ramas impresionat de spiritul Rapidului din victoria cu FCSB, 1-0. „Mister” e fericit ca unul dintre granzii Romaniei a revenit in prim-planul Ligii 1 și explica ce il fascineaza la giuleșteni. „Spre deosebire de alte echipe de la noi, cred ca Rapid…