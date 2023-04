Derby incendiar în Liga 2. CSA Steaua – Dinamo 2-0. „Militarii” redevin lideri A fost un meci incendiar, marți seara, in Ghencea, intre CSA Steaua și Dinamo. „Militarii” au invins „cainii”, scor 2-0, in derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off, Liga 2. Cu 20.000 de spectatori in tribune, CSA Steaua obținut o o victorie uriașa, prin dubla lui Chipirliu, atat pe gazon, cat și in culise. Dinamo […] The post Derby incendiar in Liga 2. CSA Steaua - Dinamo 2-0. „Militarii” redevin lideri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua - Dinamo » Adrian Mititelu Jr., fiul patronului FCU Craiova, și Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, au dialogat pe rețelele de socializare in timpul derby-ului din Ghencea. La secțiunea Story de pe Instagram, Mititelu Jr. a publicat o imagine de la sala, cu un televizor pe…

- Steaua - Dinamo. O mare eroare a defensivei „cainilor” a provocat golul secund reușit de „militari” in derby-ul ligii secunde. Goalkeeper-ul Oncescu și Gorka Larrucea au greșit copilarește in propriul careu, iar „vulpoiul” Chipirliu a speculat erorile acestora și a indeplinit o simpla formalitate. Miza…

- CSA Steaua - Dinamo » Inclusiv mașinile arbitrilor au fost controlate de jandarmi inainte sa intre in incinta stadionului din Ghencea. Pentru ca e un meci de risc maxim, Jandarmeria verifica toate autovehiculele care intra la stadion, la portiere, roți și portbagaj. CSA Steaua - Dinamo » Jandarmeria…

- Omul cu cele mai multe trofee, 29 la numar, din fotbalul intern, Constantin Danilescu, 74 de ani, a prefațat derby-ul din Ghencea de diseara dintre Steaua și Dinamo. Steaua - Dinamo se joaca diseara, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport, Prima Sport și Orange…

- CSA Steaua - Dinamo, derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off, Liga 2, se joaca marți, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. CSA Steaua ocupa locul 2, iar cu o victorie ar depași liderul Poli IașiSaptamana trecuta, echipa lui Oprița…

- Fanii lui Dinamo au primit 5.000 de bilete, fiecare in valoare de 15 lei, pentru derby-ul cu CSA Steaua, din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2. Acestea au fost puse in vanzare online ieri CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, 18 aprilie, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…

- Derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo, din runda cu numarul 4 a play-off-ului ligii secunde, programat luni, 17 aprilie, de la ora 18:00, risca sa fie amanat. Jandarmeria va inainta un demers catre Federația Romana de Fotbal. Luni, in a doua zi de Paști, Capitala ar urma sa gazduiasca doua derby-uri…

- Toni Sedecaru (55 de ani), fost fundaș, cu 105 meciuri meciuri in Liga 1, a povestit, in direct la GSP Live, despre accidentul de mașina prin care a trecut. Totul se intampla pe 5 mai 1991, la finalul meciului dintre Steaua, club la care acesta era legitimat, și Dinamo, disputat in Ghencea. „Militarii”…