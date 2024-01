Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre echipele italiene Udinese si AC Milan a fost intrerupt in minutul 33, pentru cateva minute, din cauza scandarilor rasiste venite din tribune la adresa portarului francez al lui Milan, Mike Maignan. Arbitrul Fabio Maresca a oprit meciul in minutul 33, cand portarul milanezilor,…

- AS Roma a anuntat, marti, demiterea tehnicianului Jose Mourinho, la doua zile dupa infrangerea, scor 3-1, cu AC Milan, din Serie A."In numele tuturor celor de la AS Roma, ii multumim lui Jose pentru pasiunea si angajamentul de care a dat dovada de cand s-a alaturat echipei Giallorossi", au declarat…

- Meciul dintre Dominic Thiem (30 de ani, #98 ATP) și James McCabe (20 de ani, #272 ATP) a fost intrerupt pentru cateva minute dupa ce un șarpe veninos a patruns pe teren. Meciul s-a desfașurat in Australia, in calificarile pentru turneul ATP de la Brisbane. Meciul a fost intrerupt din cauza unui șarpe…

- Lorenzo Pellegrini și Romelu Lukaku au marcat pentru ca AS Roma sa obțina o victorie cu 2-0 pe teren propriu in fața lui Napoli, sambata seara, in Serie A, in timp ce Matteo Politano și Victor Osimhen au fost eliminați pentru oaspeți.Roma a urcat pe locul șase, cu 28 de puncte, cu unul in fața lui…

- Meciul echipei Luton cu Bournemouth, din Premier League, a fost intrerupt, sambata, dupa ce capitanul Tom Lockyer s-a prabusit pe teren, relateaza BBC.Ambele echipe au fost scoase de pe teren la jumatatea reprizei a doua, in timp ce Lockyer primea ingrijiri medicale.Dupa cateva minute, acesta a fost…

- Meciul din prima liga braziliana dintre Coritiba și Cruzeiro, echipa amenințata cu retrogradarea, a degenerat in violențe dupa ce echipa gazda a marcat un gol de onoare pe final de meci.Cruzeiro, care este deținuta in majoritate de legendarul Ronaldo, fostul atacant al lui Real Madrid și al Braziliei,…

- Internaționalul roman Radu Dragușin este unul dintre cei mai buni fundași centrali din Serie A, el jucand titular incontestabil la nou promovata Genoa. Dragușin a sosit la 17 ani in Italia la Juventus, dar gruparea din Torino a considerat ca nu va ajunge foarte departe și a fost de acord mai intai cu…

- Kylian Mbappe este cosmarul echipelor din Italia! Starul lui PSG are statistici impresionante in meciurile jucate cu echipele din Serie A. Kylian Mbappe a reusit sa marcheze un gol fabulos in partida cu Milan. Starul francez a ajuns la 5 reusite in poarta echipelor din Italia. Kylian Mbappe, cosmarul…