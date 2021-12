Stiri pe aceeasi tema

- Campania naționala „Doneaza sange, fii erou!” implinește 20 de ani. Pentru a celebra, sunteți invitați la Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș – Baia Mare str. George Coșbuc nr. 20C, de luni pana vineri intre orele 07,30 și 11,30. Principalele criterii pe care trebuie sa le indepliniți pentru a…

- „Doneaza sange, ofera sansa la viata celor suferinzi”. Este indemnul studenților de la Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”, care au organizat un maraton.

- In perioada 1 – 5 noiembrie, echipa „Doneaza sange, fii erou!” organizeaza o campanie de donare de sange pentru a veni in ajutorul pacienților. Aceasta se intituleaza „Dracula doneaza, hai și tu!”. „Va invitam la Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș de luni pana vineri, intre orele 07:30 – 11:30,…

- Ioan Apahidena, un pacient internat la Spitalul Municipal din Turda, are nevoie urgenta de ajutorul nostru. Mai exat are nevoie de sange. Puteți dona la Centrul de Transfuzii din Cluj-Napoca, pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FOTO| Jandarmii din Alba au donat sange pentru viața! Lipsa MARE de donatori, in județul nostru Jandarmeria Alba s-a implicat de-a lungul timpului in multe proiecte umanitare care au vizat inclusiv donarea de sange. Mulți dintre angajați doneaza periodic sange și au sprijinit cadrele medicale atunci…

- Avand in vedere lipsa acuta de sange care se resimte in aceasta perioada, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maraureș s-a alaturat campaniei de donare de sange ,,Doneaza sange! Salveaza o viața”!, desfașurata la nivel național de catre Jandarmeria Romana in parteneriat cu Patriarhia Romana, astfel ca…

- Spitalul Municipal Turda in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Cluj și cu sprijinul Primariei Municipiului Turda organizeaza marți, 12 octombrie, in intervalul orar 8.00-13.00, o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dolo Trans Olimp și angajații sai ii incurajeaza pe argeșeni sa doneze sange. Firma Dolo Trans Olimp deruleaza, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Pitești, campania „Doneaza sange, salveaza o viața!”, in perioada 28. 09. 2021 – 31. 10. 2021. Nevoia de sange este permanenta la Centrul de…