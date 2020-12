Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul masinii medicale, Alan van der Merwe, a declarat ca nu s-a mai confruntat cu o situatie similara celei generate de accidentul suferit de Romain Grosjean la Marele Premiu al Bahrainului."O mare parte din asta se rezuma la pregatire când ajungi la asa ceva si noi nu am mai vazut…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca nu se pune problema reducerii veniturilor romanilor el reafirmand intentia Guvernului de a majora salarii si pensii, dar corelat cu situatia economica. In acest context, Orban face referire la o posibila reducere a aparatului bugetar. „Daca va fi necesar, vom optimiza…

- M-am intors de cateva luni la țara. Locuiesc in satul meu natal, in casa parinților mei, sat pe Siret, banal și foarte drag. Și am niște chestii sa va transmit. Țaranul nu exista. E o construcție de showbiz, bine ideologizata, vanduta la kil de zeci de ani, cu un efect daramator: ne da impresia ca știm…

- Reprezentanții Alianței USR/PLUS Timiș au depus, miercuri, la Biroul Electoral Județean, listele de candidați pentru Parlamentul Romaniei. Deputatul Catalin Drula, cel care deschide și acum lista de candidați ai alianței la Camera Deputaților, a afirmat cu aceasta ocazie ca viitorii parlamentari ai…

- Deputatul Catalin Drula de la USR PLUS a declarat, miercuri, ca echipa sa a mers la negocierile cu PNL cu o lista concreta de proiecte. In schimb, spune acesta, liberalii se așteptau sa negocieze funcții. „Da, noi avem așa dupa cum știți o serie de discuții zilele acestea despre proiectele pentru Timișoara,…

- Viața ne da uneori impresia ca este de necontrolat, ca mare parte din ceea ce ni se intampla este nedrept, periculos, deja scris, controlat de alții mai puternici, mai deștepți, mai bogați, cu relații, mai ”norocoși” etc. Aceste ganduri ne fac sa ne simțim neputincioși și sa acționam in consecința.…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD a decis marti sa faca un ultimul apel catre organele abilitate sa se autosesize in cazul inregistrarii prezentate in spatiul public a discutiei lui Nicusor Dan cu Cristian Zarescu, consilierul primarului Sectorului 4. Liderul social-democratilor a adaugat ca este evident…