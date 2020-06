Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Giurgiu, Elena Cristina Dinu, susține ca „exista un lung șir de decizii ale PNL care se opun controlului taierilor de paduri, care ar deranja prietenii lui Iohannis, dar și unii membri ai guvernului”.Citește și: Vești bune pentru tineri. Indemnizație de șomaj pentru cei care…

- Deputatul PSD de Giurgiu, Cristina Elena Dinu, susține ca marele plan PNL de relansare economica se afla in moarte clinica.„Au trecut doua luni și jumatate de la debutul starii de urgența, iar guvernul PNL inca nu a prezentat marele plan de susținere și relansare economica pe care-l anunța…

- Deputatul PSD de Giurgiu, Cristina Elena Dinu, trasmite „La mulți ani” tuturor copiilor cu ocazia Zilei de 1 iunie.Citește și: Se pregatește USL 2. Marele PLAN al Opoziției unite „La Multi Ani tuturor copiilor! Ziua de 1 iunie este o zi deosebita, este sarbatoarea celor mai dragi…

- USR se revolta din nou impotriva liberalilor, de aceasta data subiectul fiind legea pentru inființarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu (DIIM, cunoscuta și sub numele DNA-ul...

- Deputatul PSD Giurgiu, Cristina-Elena Dinu, susține ca Iohannis și guvernului Orban trebuie sa raspunda pentru situația dramatica a romanilor plecați la munca in strainatate in perioada starii de urgența!”„Plecarea muncitorilor din Romania la munca in strainatate, in plina stare de urgența…

- Deputatul PSD Giurgiu, Cristina-Elena Dinu, susține ca haosul economic și lipsa sprijinului populației și agenților economici sunt prioritațile” guvernarii liberale.„Constat cu stupoare ca nici pana acum romanii și firmele nu au putut obține, decat in mica parte, ajutoarele promise de guvern…

- Deputatul PSD de Giurgiu, Cristina-Elena Dinu, susține, intr-un comunicat de presa, ca aratatul cu degetul nu rezolva probleme romanilor din aceasta perioada de criza naționala majora.„Dupa cum se vede, memoria domnului Orban este și scurta și total neproductiva pentru aceasta perioada de…

- Consider ca izolarea la domiciliu a populației nu este suficienta pentru a trece peste aceasta pandemie și ca efectuarea a foarte puține teste in raport cu populația care ar putea fi infectata cu COVID-19 inseamna ascunderea adevarului despre situația epidemiei in Romania. Din aceste motive, este…