ROMANIA A PRIMIT 1,8 MILIARDE DE EURO, PRIMA TRANȘA DIN PNRR „Vești bune de la Bruxelles! Comisia Europeana a anunțat ca a virat astazi in contul Romaniei 1,8 miliarde de euro, reprezentand prima tranșa de bani aferenta Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Suma reprezinta 13% din granturile prevazute pentru țara noastra in cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliența (MRR). Banii alocați Romaniei trebuie folosiți conform obiectivelor asumate: modernizarea infrastructurii rutiere, a infrastructurii feroviare, investiții in educație, sanatate, digitalizarea administrației publice,…