- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a atacat pe jurnalistul Dragoș Boța și l-a aparat pe Ioan Nasleu, fostul sau consilier personal și actual șef al Piețe SA, aflat in anturajul lui Lucian Boncu, intr-un interviu acordat, aseara, lui Lucian Mindruța. Edilul-șef a comentat complotul pentru impușcarea…

- Nicolae Robu, care anul trecut spunea ca in Timișoara nu exista crima organizata, a evitat sa comenteze direct complotul la adresa vieții editorului-șef PRESSALERT.ro, Dragoș Boța, dejucat de DIICOT, insa a scris in aceasta seara un lung mesaj pe Facebook in care se plange ca in plina pandemie este…

- Informatiile oficializate de DIICOT, care arata cum grupul infractional condus de Lucian Boncu planuia uciderea editorului-sef al PRESSALERT, Dragos Bota, au generat un sir de reactii in mass-media. Atat la nivel, local, regional, cat si national, paginile publicatiilor online ori ale televiziunilor…

- Jurnalistul de investigații Dragoș Boța, din Timișoara, a avut o prima reacție la anunțul DIICOT privind inceperea urmaririi penale pe numele lui Lucian Boncu, cunoscut in lumea interlopa din Timișoara, care a planuit uciderea jurnalistului. Boța a publicat o imagine cu pistolul cu care trebuia…

- DIICOT a anunțat astazi ca mai multe persoane sunt urmarite penal dupa ce liderul interlop Lucian Boncu a ordonat impușcarea editorului-șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. Ca reacție la dezvaluirile anchetatorilor, jurnalistul a postat pe Facebook o imagine cu arma care fusese pregatita pentru crima…

- DIICOT Timișoara a anunțat astazi ca a liderul interlop Lucian Boncu și inca o persoana sunt urmariți penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, incercarea de a determina savarșirea unei infracțiuni de omor și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Ținta lui Lucian Boncu…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a incercat, ieri, la Antena 3 sa nege realitatea cand a fost intrebat de imaginile publicate de PRESSALERT.ro in care o angajata a municipalitații a fost obligata sa țina telefonul mobil timp de 50 de minute dupa ce s-a rupt trepiedul pentru ca sa fie transmisa live…

- Fostul ziarist Ovidiu Bufnila a murit, la varsta de 62 de ani, anunța Societatea Ornitologica Romana, pe pagina de Facebook. Bufnila ocupa poziția de purtator de cuvant al asociației nonguvernamentale.Medicul Ioanel Sinescu recunoaște ca e implicat in scandalul lui Mircea Beuran și ca denunțatoarea…