- Senatorul USR Sebastian Cernic a depus, miercuri, o sesizare disciplinara impotriva deputatului PSD Daniel Ghița, dupa ce a fost agresat pe holurile Parlamentului. In plus, senatorul USR i-a cerut președintelui PSD Marcel Ciolacu sa se delimiteze public de acest tip de comportament și sa il sancționeze…

- Deputatul PSD, Daniel Ghița, s-a dus, miercuri, sa discute din nou cu grupul parlamentar al UDMR, dupa scandalul de marți seara, iar parțile și-au strans mana. Marturiile sunt insa diferite.In mai multe imagini și clipuri video de marți seara, deputatul Daniel Ghița (PSD) și o serie de parlamentari…

- Parlamentul Romaniei a fost martorul unui incident tensionat marți seara, 19 decembrie, cand deputații Dan Tanasa de la AUR și Daniel Ghița de la PSD au provocat un scandal in timpul dezbaterii pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2024. Cei doi au avut altercații cu membrii grupului UDMR, generand…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi trebuit sa susțina un discurs, marți dupa-amiaza, in plenul reunit al Parlamentului roman și surse politice susțin ca in decizie a cantarit major opinia Administrației Prezidențiale.Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astazi in Romania. Liderul de la Kiev va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in plenul Parlamentului. Este prima vizita pe care Zelenski o face la București de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Deputatul neafiliat George Paladi va activa in grupul parlamentar al PNL, a anuntat, luni, in plen, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis. "Domnul deputat Paladi George Adrian ne aduce la cunostinta ca isi inceteaza activitatea ca deputat neafiliat si va activa in cadrul grupului…