Deputatul Florin-Alexandru Alexe: 170 de luări de cuvântși 99 de propuneri legislative, dintre care 21 au devenit legi! Deputatul Florin-Alexandru Alexe:170 de luari de cuvant și 99 de propuneri legislative, dintre care 21 au devenit legi! „Așa cum am promis, in ultimii doi ani am luptat in Parlament pentru diminuarea risipei alimentare, independența energetica a țarii noastre și digitalizarea relației dintre stat și cetațean. In actualul mandat de parlamentar, am avut 170 de luari de cuvant și 99 de propuneri legislative, dintre care 21 au devenit legi. In urmatorii doi ani, imi propun sa inițiez și sa susțin cat mai multe propuneri legislative pentru consolidarea economiei, susținerea inițiativei private și stoparea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

