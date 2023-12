Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava Ioana Balan spune ca Romania are nevoie de o analiza serioasa și de o reforma pe masura a administrației publice locale, in scopul facilitarii dezvoltarii. In opinia sa, viitoarea reforma trebuie sa țina seama de specificul localitaților și istoricul lor, de tradiții și ...

- Deputatul Brian Cristian susține valorile naționale și comunitatea baimareana. „Romania este definita de noi toți, dar in același timp, o țara nu poate prospera fara comunitați puternice. De aceea, cred cu fermitate ca este de datoria noastra sa punem umarul la o Romanie așa cum ne-o dorim. Ne aflam…

- Teme de larg interes, precum reforma administrativa, descentralizare și identificarea surselor de finanțare pentru proiectele locale au fost discutate la București, la "Summitul Autoritaților Municipale din Romania", eveniment organizat de catre Asociația Municipiilor din Romania.La ...

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre deputatii REPER Oana Cambera si Alin Prunean care corecteaza termenul de la care curge dreptul de depunere a deciziei de compensare, respectiv nu de la emitere ci de la data la care a fost comunicata beneficiarului. Legea merge…

- Sociologul Alin Tomuș: In urmatorul ciclu electoral viața ne va obliga sa facem reforma administrativa Sociologul Alin Tomuș: In urmatorul ciclu electoral viața ne va obliga sa facem reforma administrativa Sociologul albaiulian Alin Tomuș a afirmat, recent, intr-o emisiune la Radio Unirea FM Alba Iulia,…

- Adrian Vestea spune ca reforma administrativa nu incepe cu comasari, ci cu noi structuri și angajarile aferente. Ministrul Dezvoltarii anunța infiintarea Consorțiilor administrative . Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii, a vorbit miercuri seara, la Digi24 , despre reforma administrativa . El spune…

