- "Victorie zdrobitoare pentru Adrian Miutescu! Presedintele PNL Arges, deputatul Adrian Miutescu, a fost reconfirmat azi in functia de lider al organizatiei judetene, cu un scor zdrobitor: 261 de voturi la 98, cat a avut contracandidatul sau, Radu Perianu. In prezenta presedintelui PNL, Ludovic Orban,…

- Destinul PNL este in mana membrilor partidului, de decizia acestora cu privire la viitoarea conducere depinzand rezultatele care vor fi obtinute la urmatoarele alegeri, a afirmat sambata, la Pitesti, liderul liberal Ludovic Orban. „Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra…

- "Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra atat aici, la conferinta judeteana (...), cat si la congres. Destinul Partidului National Liberal e in mana membrilor Partidului National Liberal si am incredere ca membrii Partidului National Liberal vor lua acele decizii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti, la Ploiesti, ca cine îl umileste pe presedintele PNL umileste partidul în ansamblul sau si implicit pe fiecare dintre membrii acestuia."Pentru mine, a fi presedintele Partidului National Liberal înseamna o raspundere uriasa,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, neaga faptul ca o parte dintre actualii miniștri ar putea sa ramana in scurt timp fara funcții. Intr-o conferința de presa susținuta de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, la Pitești, acesta a fost intrebat daca Adrian Oros, ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi, la Pitesti, ca nu a auzit despre o intentie a premierului Florin Citu de a face o remaniere care sa-i vizeze pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustinand ca el este multumit de activitatea ministrilor…

- Liderul PSD a reiterat faptul ca PNRR trebuie sa fie prezentat in Parlament.”PNRR trebuie prezentat in Parlament. Nu este o cerinta de a exista un vot. Anumite state au facut si acest vot pana la urma generic. Credem ca cel mai important este sa fie prezentat. Urmeaza ca eu si cu parteneri sociali ai…