Deputaţii au aprobat Brexitul lui Boris Johnson. Regatul Unit va părăsi UE la 31 ianuarie Brexitul lui Boris Johnson a fost aprobat de deputatii britanici, iar Regatul Unit urmeaza sa paraseasca UE la 31 ianuarie Acest vot cu consecinte istorice in Regatul Unit a fost eclipsat in actualitate de socul "Megxit" - decizia lui Harry si Megan de a se retrage din familia regala. El reprezinta o victorie pentru premier, un campion al Brexitului, care urmeaza sa se angajeze din februarie, intr-un timp record, in negocieri dificile ale noii relatii, mai ales comerciale a Londrei cu Cei 27.



In urma unei dezbateri expediate in cateva sesiuni, deputatii au aprobat cu 330 de voturi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi pentru si 231 voturi contra legea privind acordul de retragere din UE. „Este timpul ca Brexitul sa fie realizat. Aceasta lege face acest lucru", a declarat ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, in Parlamentul britanic.…

- Saptamana aceasta, in Parlamentul European de la Strasbourg, s-a dezbatut situația statului de drept din Malta, dupa recentele dezvaluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia.Europarlamentarul Maria Grapini a avut o intervenție in plen, in care a punctat, din start, obligativitatea…

- Premierul britanic Boris Johnson vrea sa interzica prin lege orice prelungire dincolo de anul 2020 a perioadei de tranzitie ce va urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 ianuarie, transmite marti AFP, citand o sursa guvernamentala de la Londra, potrivit Agerpres. Decizia este vazuta…

- Comisia pentru mediu, sanatate publica și siguranța alimentara (ENVI) din Parlamentul European a adoptat marți, 3 decembrie, o rezoluție prin care evidențiaza punctele slabe ale inițiativei Uniunii Europene in privința combaterii scaderii numarului familiilor de albine și a altor polenizatori, potrivit…

- Deputatii britanici au aprobat marti legislatia ce permite premierului Boris Johnson sa convoace alegeri parlamentare anticipate la 12 decembrie, transmit AFP, DPA si EFE. Textul a fost adoptat cu o majoritate covarsitoare de 438 de voturi pentru (20 impotriva) in Camera Comunelor, care anterior respinsese…

- UE accepta solicitarea Marii Britanii de amanare a Brexitului pana la 31 ianuarie 2020 Cele 27 de state care vor ramane in Uniunea Europeana au decis luni, la Bruxelles, sa accepte solicitarea Londrei de amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului…

- Parlamentul European a adoptat marti mai multe masuri de urgenta în cazul în care Uniunea Europeana si Regatul Unit s-ar desparti fara un acord negociat ("no deal"). Una dintre ele prelungeste - incertitudinea obliga - planul de urgenta adoptat în aprilie, care garanteaza…