Stiri pe aceeasi tema

- Metodologia de acoperire a riscurilor asigurate in agricultura și piscicultura a fost modificata. Deputații au votat in cea de-a doua lectura proiectul de modificare a Legii privind activitatea de asigurare sau reasigurare. Inițiativa legislativa aparține deputatelor Iulia Dascalu, Valentina Manic și…

- Camera Deputaților a respins, miercuri, moțiunea depusa de USR și Forța Dreptei impotriva ministrului Agriculturii. Deputații au dezbatut marți moțiunea simpla depusa impotriva lui Petre Daea. Acesta s-a numit „De la granarul Europei la rușinea Europei”. In favoarea moțiunii au votat 83 de deputați,…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, valabila pana la data de 31 decembrie 2023, in contextul crizei economice provocate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.…

- Deputatul USR Diana Stoica a declarat marti ca deputati PSD si PNL saboteaza proiectul de lege ''fara pacanele langa scoli'', lipsind de la lucrarile comisiei raportoare. "Impreuna cu colegul meu, senatorul USR Sebastian Cernic, am initiat proiectul de lege 'fara pacanele langa scoli', care este sabotat…

- Deputații AUR Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, propun ca banii pentru finanțarea partidelor politice din Romania sa fie alocați pentru programul de consultații in ambulatoriu și cel de analize medicale gratuite. Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu i-au transmis o interpelare ministrului ...

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-16, iar pe durata lor se va opri furnizarea apei pe 14 martie in Uivar, pe 15 martie in Otelec și pe 16 martie in Pustiniș. Lucrarile de spalare urmaresc…

- Noi vouchere, de 1000 de lei, pentru unii romani. Cum ar putea fi acordate ajutoarele Micii crescatori ar putea primi vouchere de la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Masura de sprijin este propusa in contextul in care unii dintre aceștia au fost nevoiți…

- ANRE a publicat un nou regulament care conține modele simplificate pentru emiterea documentelor de plata. Cu alte cuvinte, factura trebuie sa conțina informații simple, legate de cantitatea de energie sau gaze naturale consumata de abonat, durata pentru care s-a emis factura, și prețul aplicat. Asfel,…