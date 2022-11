Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de aprobare a OUG 119/2022 privind energia, fiind acceptate modificarile propuse de coalitia de guvernare. Propunerea legislativa stabileste un pret maxim la energie electrica de 1,3 lei/kWh pentru toti consumatorii, indiferent de nivelul de consum.…

- Comisiile de industrii si politica economica din Camera Deputaților au adoptat raport favorabil la Ordonanta de Urgenta 119/2022 privind energia. Au fost aprobate amendamentele depuse de partidele din coalitia de guvernare, printre care si stabilirea unui pret maxim la energie electrica de 1,3 lei/kWh…

- Ordonanța in acest sens a fost adoptata de comisiile de specialitate, cu votul parlamentarilor de la putere, iar azi, va intra la vot in plenul Camerei Deputaților care este for decizional. Deputații coalitiei de guvernare au venit cu mai multe amendamente criticate de opozitie prin care se propune…

- Ieri, Senatul a adoptat, tacit, OUG 134/2022 prin care pretul lemnului de foc este plafonat pana la 31 martie 2023, potrivit Agerpres. Nota de adoptare tacita a Ordonantei, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 3 noiembrie, a fost citita in plen de presedintele interimar al Senatului,…

- Fostul premier Florin Citu a explicat ca, anul trecut a fost adoptata ordonanta de urgenta care compensa facturile la energie, din noiembrie 2021 pana in martie 2022, insa dupa ce a picat guvernul liberal, in urma motiunii de cenzura, PSD a impus o alta ordonanta de urgenta care a crescut cu circa 30-…

- Senatorii au amendat, marți, proiectul de lege pentru aprobarea OUG privind plafonarea prețurilor la energie electrica si gaze naturale. Astfel, au fost admise raportarea consumului curent, precum și plafonarea prețului la energie electrica pentru lacașele de cult și aparatele de ventilație. Proiectul…

- Ordonanța privind plafonarea și compensarea prețurilor din energie a fost adoptata de Guvern, masurile fiind prelungite pana pe 31 august 2023. Potrivit variantei finale a OUG, plafonul pana la care guvernul acorda compensari pentru energia electrica scade de la 300 kWh/luna, la 255 kWh. De asemenea,…

- Dupa saptamani intregi de contre intre PNL si PSD, au fost decise masurile care ar urma sa protejeze populația de facturile uriase pentru inca un an. Prețul energiei electrice pentru populație va fi plafonat pana la un consum de 255 de kwh, pentru inca un an.