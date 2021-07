Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 iun – Sputnik. Jocul intre partidele politice in aceasta campanie electorala abia incepe, iar batalii intre acestea vor exista și de acum incolo. Precizarea a fost facuta de politologul Ian Lisnievschi, in studioul Sputnik Moldova. Potrivit expertului politic, partidele politice sunt…

- In plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, cand rolul diasporei poate fi unul decisiv pentru Partidul Actiune si Solidaritate, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, propune un proiect de lege care prevede scutirea de plata mai multor taxe pentru bunurile…

- Un numar de 25.886 de elevi si profesori de liceu din 81 localitati au participat in acest an la proiectul "Sustin educatia financiara in comunitatea mea", organizat de Junior Achievement (JA) Romania si de Raiffeisen Bank, potrivit unui comunicat remis luni. Programul de educatie financiara…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (CEC) a expediat astazi Comisiei Electorale Centrale (CEC) propunerile privind numarul secțiilor de votare care urmeaza a fi deschise peste hotarele țarii, precum și condițiile de votare care ar urma sa fie asigurate. Astfel, suplimentar celor 139 secții de la alegerile…

- Liderul Socialistilor, Igor Dodon, acuza Partidul Actiune si Solidaritate ca ar gestiona activitatea unei „fabrici de troli”, care are scopul sa-i denigreze pe utilizatorii Facebook, care nu impartasesc opiniile PAS, inclusiv pe Socialisti.

- CHIȘINAU, 18 mai - Sputnik. Victor Juc a declarat in cadrul emisiunii „ATITUDINI” de la Radio Sputnik Moldova ca ratingul Partidului Platforma Demnitate și Adevar a scazut pe fundalul succesului obținut fostul lider al Partidul Acțiune și Solidaritate la prezidențiale. „Nu a cazut imaginea acestui…

- Partidul Acțiune și Solidaritate doreste sa participe singur la alegerile parlamentare anticipate. O declarație in acest sens a fost facuta de președintele interimar PAS, Igor Grosu, la Punctul pe Azi de la TVRMoldova.

- In aceste clipe Partidul Acțiune și Solidaritate se afla la Curtea Constituționala unde protesteaza fața de acțiunile majoritații parlamentare de astazi, in raport cu judecatorii instituției.