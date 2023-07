Depuneri cereri de plată pentru motorină Pana pe 31 iulie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura. Este vorba de combustibilul folosit de fermieri in perioada 01 aprilie – 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023). Cererile se depun sau pot fi transmise prin mijloace electronice la Centrele APIA, de catre administratorul/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, insotite de documentele cunoscute. Toate documentele depuse in copie vor fi certificate pentru conformitate… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

