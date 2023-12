Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de amploare care a survenit in curtea interioara a unui supermarket din Cluj-Napoca, situat pe strada Alexandru Vaida Voievod. Din primele informații, s-au aprins paleții de la Auchan (Iulius Mall). ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un incendiu violent a izbucnit, sambata seara, in curtea interioara a unui centru comercial, unde functioneaza si un supermarket, din Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale de stins incendii pentru a lichida incendiul, care avea potențial de extindere. Clientii spatiului comercial…

- Pompierii din Cluj intervin sambata seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea unui mall din Cluj-Napoca. Clienții unui supermarket au fost evacuați, conform stiripesurse.ro. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin cu trei autospeciale de stins incendii pentru a lichida…

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca intervin in aceasta seara cu trei autospeciale de stins incendii pentru a lichida flacarile care au cuprins mai multe materiale depozitate in curtea interioara unde se preia marfa a unui complex comercial de pe strada Alexandru Vaida Voievod.Potrivit…

- ”Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente cu trei autospeciale de stins incendii pentru a lichida flacarile care au cuprins mai multe materiale depozitate in curtea interioara (unde se preia marfa) a unui complex comercial de pe strada Alexandru Vaida Voievod”, a…

- Pompierii din Cluj intervin sambata seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea unui mall din Cluj-Napoca. Clienții unui supermarket au fost evacuați.Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin cu trei autospeciale de stins incendii pentru a lichida flacarile care au cuprins…

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineata, 23 septembrie, pentru a acorda primul ajutor calificat pentru trei persoane care au anuntat ca s au intoxicat cu insecticid.Apelul de urgenta a venit pe numarul unic pentru urgente 112 in jurul orei 7.00 si a solicitat…

- Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj Napoca desfasoara in aceste momente o interventie in cimitirul din cartierul Manastur, unde o cruce a cazut peste o persoana.Potrivit ISU Cluj, victima a fost scoasa de sub cruce de catre pompieri, prezentand leziuni incompatibile cu viata.Mai exact, este vorba…