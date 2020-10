Stiri pe aceeasi tema

- perite in largul coastei turcesti din Marea Neagra contin cu 85 miliarde de metri cubi mai mult decat se estimase initial, a anuntat presedintele turc Recep Erdogan, potrivit Mediafax, care citeaza Deutsche Welle.

