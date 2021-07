Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 16/07/2021 – 16/07/2024 distribuie dividende pentru actionarii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS (simbol TGN). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2020, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 8.14 lei. Actionarii care beneficiaza de dividende sunt cei inregistrati in registrul […] Articolul Depozitarul Central va distribui dividende pentru S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS apare prima data in Curierul National .