- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a anunțat ca David Miculescu (22 de ani) va fi titular in locul lui Luis Phelipe (22) in meciul cu Sepsi de duminica, ora 20:45. Titular in ultimele 3 meciuri ale roș-albaștrilor, integralist cu UTA la 4-0 și schimbat la pauza la 3-0 cu CSU Craiova și 1-1 cu Farul,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #20, prima runda din anul 2024. „Capurile de afiș” sunt derby-urile Rapid - FCU Craiova și Petrolul - Dinamo. Runda cu numarul 20 din Superliga debuteaza vineri, pe 19 ianuarie, cand de la ora 17:00 este programat duelul dintre Sepsi și Poli Iași. …

- G.M. Aceasta este dorința celor 270 de tineri jucatori din toata lumea considerați de site-ul elvețian CIES (football-observatory.com) ca fiind cei mai indreptațiți sa aspire la glorie. Ierarhia acestor jucatori nascuți dupa 1 ianuarie 2003 este structurata in noua poziții din teren, fundașii centrali…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova, Alex Mateiu, a prefatat astazi confruntarea cu UTA Arad. Disputa este programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“ si conteaza pentru etapa 21, ultima din acest an a Superligii. Fotbalistul Stiintei a declarat ca se asteapta la o replica buna din…

- Marcel Birsan (41 de ani) a fost delegat sa arbitreze derby-ul ultimei etape a acestui an, Farul - Rapid. Meciul se va juca miercuri seara, de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Marcel Birsan a fost la centrul meciului dintre Sepsi și CFR Cluj (scor 2-1), cel mai controversat al ultimei etape.…

- Liderul FCSB are o partida complicata pe teren propriu cu Hermannstadt, una dintre aspirantele la o clasare in playoff. Oțelul Galați merge pe Cluj Arena fara infrangere in deplasare sezonul acesta contra celei mai in forma echipe din campionat sperand sa opreasca seria de victorii consecutive pentru…

- Potrivit studiului publicat de CIES Football Observatory, fosta echipa a lui Mircea Lucescu (78 de ani) conduce in topul mondial al minutelor jucate de tinerii lansați de academia clubului (18), cu 82,9% minute jucate din maximul posibil. CS Universitatea Craiova și Farul sunt primele echipe din Romania,…