- HC Dunarea Braila a invins-o in deplasare pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 24-22 (11-13), duminica, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Rapid a facut o prima repriza buna si a intrat la pauza in avantaj, cu 13-11.

- In Liga Nationala de baschet, echipa masculina BC Athletic Constanta a jucat astazi pe teren propriu, in Sala Sporturilor, cu CSM VSKC Miercurea Ciuc, in etapa a doua a campionatului. Partida le a revenit gazdelor, scor 68 58. Athletic a condus si la pauza mare, cu 26 24, iar pe sferturi scorul a fost…

- Ziarul Unirea In etapa a 9-a a Ligii a 3-a, Minaur Baia Mare – Unirea Alba Iulia | Deplasare dificila in Maramureș pentru “alb-negri” Unirea Alba Iulia are parte de o deplasare dificila in Maramureș, in condițiile in care infirmeria “alb-negrilor” este plina inaintea duelului cu Minaur Baia Mare, o…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o in deplasare pe Dinamo Stiinta Bucuresti cu scorul de 100-90 (26-31, 27-22, 23-19, 24-18), luni seara, in meciul de debut al celor doua formatii in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a avut un inceput mai bun de meci, dar dupa primele zece…

- Echipa de handbal Corona Brasov are in fata o saptamana cu doua meciuri extrem de importante, si anume, etapa de campionat, marti, in deplasare cu Gloria Buzau de la ora 18.00 si sambata, pe teren propriu, primul meci din Cupa EHF, in compania echipei Super Amara Bera Bera, tot de la ora 18.00. Antrenorul…

Corona Brasov a luat un start lansat in noul sezon al Ligii Nationale feminine, in aceasta dupa-amiaza reusind sa obtina a treia victorie consecutiva, 24-19 pe terenul echipei Gloria Bistrita, anunța MEDIAFAX.

- HCDS Constanța a pierdut primul meci din actualul sezon al Ligii Naționale de handbal masculin. Echipa antrenata de Zvonco Sundovski a cedat cu 23-25 in deplasare cu Minaur Baia Mare. Pentru constanțeni urmeaza acum prima manșa a turului intai preliminar din Cupa EHF, tot in deplasare, cu Antalyaspor.…